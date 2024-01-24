Экономист дал прогноз по ключевой ставке ЦБ
На ближайшем заседании 16 февраля Совет директоров Банка России может принять решение о незначительном снижении уровня ключевой ставки или же сохранит показатель на текущем уровне в 16%. Об этом в разговоре с Рамблером заявил экономист Василий Колташов.
Полагаю, что ЦБ может зафиксировать снижение уровня инфляции и на этом основании понизить ставку, но очень незначительно – до 15,5 – 15,75%. Возможно, он даже сохранит ее на текущем уровне. В ЦБ могут заявить, что инфляционный шторм позади, что курс рубля стабилен, и ставку можно снижать. При этом по-настоящему борьбой с инфляцией занималось российское правительство, а не ЦБ. Банк России прозевал обрушение рубля и сделал вид, что вообще ничего не происходит. Потом президент подписывал указ об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, на котором рубль и стабилизировался. Поэтому все это – декоративная деятельность. Единственное, что дает нынешний достаточно высокий уровень ключевой ставки, — это некоторое остужение рынка недвижимости, где возникла кризисная ситуация (кризис перепроизводства при одновременном завышении цен), а также доходность по депозитам, то есть побуждение населения нести деньги в банки и сберегать их… ЦБ очень беспокоит ситуация с рынком недвижимости, с кредитованием. Там пытаются создать механизм сбережения денег и таким образом остудить рост цен на недвижимость. Ведь слишком дорогая недвижимость увеличивает издержки в экономике и снижает нашу конкурентоспособность. Вместе с этим ЦБ хочет побудить людей сберегать деньги, то есть побудить их покупать недвижимость в большей мере за свои деньги, нежели за заемные.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
В Центробанке пытаются убедить рынок в том, что повышенная ключевая будет держаться продолжительное время, что кредиты будут дорогими, а доходность по депозитам – достаточно высокой, считает эксперт.
«Линия на дорогой кредит остается в силе. Поэтому в соответствии с такой политикой Банка России рынку ни в коем случае нельзя посылать сигнал о том, что ставка может значительно опуститься. В ЦБ стремятся ни в коем случае этого не сообщить. Поэтому если понижение ставки и будет, то такое, из которого все будут делать вывод, что вскоре низкой ставки мы не увидим, что она все равно будет высокой. Повышать ставку в ЦБ, скорее всего, не будут, для этого нет никаких оснований», - заключил эксперт.
Ранее в ЦБ высказались о новом повышении ключевой ставки.