Экономист дал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Полагаю, что ЦБ может зафиксировать снижение уровня инфляции и на этом основании понизить ставку, но очень незначительно – до 15,5 – 15,75%. Возможно, он даже сохранит ее на текущем уровне. В ЦБ могут заявить, что инфляционный шторм позади, что курс рубля стабилен, и ставку можно снижать. При этом по-настоящему борьбой с инфляцией занималось российское правительство, а не ЦБ. Банк России прозевал обрушение рубля и сделал вид, что вообще ничего не происходит. Потом президент подписывал указ об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, на котором рубль и стабилизировался. Поэтому все это – декоративная деятельность. Единственное, что дает нынешний достаточно высокий уровень ключевой ставки, — это некоторое остужение рынка недвижимости, где возникла кризисная ситуация (кризис перепроизводства при одновременном завышении цен), а также доходность по депозитам, то есть побуждение населения нести деньги в банки и сберегать их… ЦБ очень беспокоит ситуация с рынком недвижимости, с кредитованием. Там пытаются создать механизм сбережения денег и таким образом остудить рост цен на недвижимость. Ведь слишком дорогая недвижимость увеличивает издержки в экономике и снижает нашу конкурентоспособность. Вместе с этим ЦБ хочет побудить людей сберегать деньги, то есть побудить их покупать недвижимость в большей мере за свои деньги, нежели за заемные.

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества