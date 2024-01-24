FT: США безуспешно пытается снизить ключевую зависимость от России

США не удается уменьшить ключевую зависимость от России. Об этом сообщает Financial Times.

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Издание отмечает, что Российская Федерация поставляет более пятой части топлива для реакторов в США. Кроме того, оно указывает на еще большую зависимость Евросоюза от российского топлива. И в настоящее время Запад не может отказаться от российских поставок, поскольку пока не построены новые урановые заводы и шахты.

Как сообщается, после начала кризиса на Украине власти США приняли решение о введении запрета на импорт российских ископаемых ресурсов. При этом они не стали отказываться от услуг ядерных гигантов РФ, указано в статье. Подчеркивается, что США получают за счет России значительную часть обогащенного уранового топлива, который необходим для питания парков американских ядерных реакторов.

Аналитики уверены в том, что Москва за счет ядреного экспорта зарабатывает ежегодно примерно по миллиарду долларов. Такие деньги ей проносят продажи в США, отмечает FT. И это не окончательная сумма, подытожила газета.