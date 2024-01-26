Россия осталась в топ-5 крупнейших производителей стали

Россия сохранила за собой пятое место в списке крупнейших производителей стали. Об этом говорится в отчете Всемирной ассоциации стали (WSA).

Лидерство по производству стали в прошлом месяце осталось за Китаем. За период страна произвела 67,4 млн тонн (-14,9% год к году). На втором месте расположилась Индия с 12,1 млн тонн (+9,5%).

Третью и четвертую строчку в топ-5 заняли Япония с 7 млн тонн (+1,1%) и США с 6,8 млн тонн (+7,6%). Россия замыкает пятерку с 6 млн тонн (+4,3%).

В десятку крупнейших производителей стали вошли Южная Корея, Германия, Турция, Бразилия и Иран.

Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед WSA, в декабре 2023 года упало на 5,3% год к году и составило 135,7 млн тонн. За весь 2023 год было произведено 1,849 млрд тонн.