Эксперт оценил предложение узаконить продажу алкоголя на рынках в России
Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение Минпромторга узаконить продажу алкоголя на рынках в России. Специалист выразил мнение, что в Минздраве выступят категорически против реализации данной инициативы.
На мой взгляд, перспективы этого законопроекта практически нулевые, поскольку Минздрав просто грудью ляжет и не даст на него положительную рецензию. И здесь я поддержу ведомство. Кроме того, я являюсь противником реализации инициативы по нескольким причинам. Во-первых, так исторически получилось, что достаточно большой объем нелегальной алкогольной продукции реализовывался как раз на различных рынках. И точки зрения конструктива продажа алкоголя на рынках ничего не даст легальному бизнесу, при этом нелегальный бизнес получит новые площадки для реализации псевдоалкогольной продукции. Во-вторых, я искренне считаю, что в России давно пора провести реформу, связанную с переводом розничных продаж алкоголя и табака в специализированную розницу, а именно в алкомаркеты.Максим Черниговский Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
Вместе с тем эксперт отметил, что в настоящее время у жителей многих сельских населенных пунктов нет возможности приобрести легальный алкоголь.
«Там нет легальных розничных точек, а выездная торговля алкоголем в России запрещена. И в этой ситуации Минпромторг выступает с такой инициативой. Кого она может поддержать? У нас крупные оптовые рынки в основном находятся в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где уже более 90 процентов всего розничного оборота алкоголя осуществляется в федеральной сетевой рознице. То есть если говорить о легальном обороте, то рынкам в случае реализации предложения «упадет» совсем небольшой процент этого розничного оборота. Но проблем это создаст много. Это добавит площадок для реализации нелегальной алкогольной продукции, продавать ее будет проще… В сельской же местности необходимо упрощать систему розничной реализации легальной алкогольной продукции, а именно разрешить ее продажу посредствам выездной торговли. Кроме того, необходимо решить вопрос с легализацией онлайн-продаж алкоголя», - сказал собеседник.
Ранее в Минпромторге захотели разрешить продажу алкогольных напитков на стационарных рынках. При этом речь идет как о легализации продаж в бутылках, так и в розлив в общепите, сообщали «Известия» со ссылкой на источники. В настоящее время продажа алкоголя на рынках в России запрещена. В ведомстве предложили разрешить реализацию подобной продукции на оптовых и розничных торговых площадках при одном условии — если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии.