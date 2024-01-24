В ЦБ высказались о новом повышении ставки

Член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов допустил увеличение ключевой ставки. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что на дальнейшее решение повлияет ситуация на финансовых рынках.

Регулятор примет подобные меры в том случае, если инфляция не начнет демонстрировать снижение, отметил собеседник. Ставки по вкладам также начнут расти вслед за повышением ставки ЦБ, подчеркнул Марданов.

При этом он не исключил снижения ключевой ставки и ставок по вкладам. Такой расклад событий ожидается при падении инфляции до 4-4,5%, добавили в Центробанке.

Совет директоров Банка России в декабре принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.