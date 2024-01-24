Россию обвинили в росте тарифов на электричество во Франции
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объяснил повышение тарифов на электричество проведением Россией специальной военной операции на Украине, сообщает RT со ссылкой на Révolution énergétique.
При этом издание обращает внимание на то, что на ситуацию с ценами повлияла остановка в 2022 году множества атомных реакторов на техобслуживание и очистку от коррозии.
«СВО действительно повлияла на стоимость газа, по которому индексируются цены на электричество. Однако анализ будет неполным, если не учитывать катастрофическую ситуацию во Франции в 2022 году», — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что во Франции ожидается увеличение с февраля счетов за электричество для домохозяйств и малого бизнеса по регулируемому тарифу. Они возрастут в базовом варианте на 8,6% и на 9,8% — в варианте с пиковой нагрузкой.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на благотворительную организацию Citizens Advice сообщило, что многие жители Великобритании столкнутся с отключением газа и электричества в текущий зимний период в связи с отсутствием у них возможности оплатить счет за энергию.