В России захотели узаконить продажу алкоголя на рынках

В Минпромторге захотели разрешить продажу алкогольных напитков на стационарных рынках. При этом речь идет как о легализации продаж в бутылках, так и в розлив в общепите, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

В настоящее время продажа алкоголя на рынках в России запрещена. В ведомстве предложили разрешить реализацию подобной продукции на оптовых и розничных торговых площадках при одном условии — если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии.

В Минпромторге добавили, что подобная мера позволит создать в стране новые рынки и улучшить функционирование действующих точек. Кроме того, легализация продаж спиртного в подобных общественных точках сократит случаи маскировки рынков под объекты другого назначения, например, торговые ряды.