СМИ: конфискация замороженных активов России не поможет Украине

На Западе на протяжении двух лет обсуждается возможность конфискации замороженных активов Банка России и российских бизнесменов, отметили аналитики агентства Bloomberg. По их мнению, этот шаг не поможет Украине, напротив, осложнит ее положение.

Эксперты пояснили, что процесс изъятия активов будет очень долгим, будет сопровождаться спорами, дискуссиями, претензиями. Кроме того, полагают аналитики, эта мера позволит заявлять лидерам западных стран, что они активно помогают Киеву.

По их оценке, Украине конфискация активов не поможет, так как она получит средства на реконструкцию через многие годы или даже десятилетия.

Она может вообще ничего не получить, добавили специалисты. Они уточнили, что Вашингтон и Брюссель могут ничего не перевести, а будут лишь кормить Киев завтраками с тем, чтобы оправдать задержки с выделением обещанной военной и финансовой помощи.