Путин сообщил, что будет с механизмом валютной выручки

Механизм возвращения валютной выручки поправят, если он не работает, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими семьями в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, передает РИА Новости. При этом Банк России не видит «весомых оснований» продлевать обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами. Правительство РФ, напротив, поддержало продление мер.

Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим, — сказал президент.

Центробанк считает, что влияние меры на валютной рынок было умеренным в сравнении с денежно-кредитной политикой и уровнем ключевой ставки. Также в регуляторе отметили рост стоимостных объемов экспорта.

На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровнем ключевой ставки, — сообщила пресс-служба ЦБ ТАСС.