Официальный курс юаня к рублю вырос

Официальный курс юаня к рублю, установленный Центробанком России на среду, 24 января, вырос на 4,71 копейки, до 12,2274 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Курс американского доллара снизился на 5,25 копейки, до 87,9199 рубля. Курс евро снизился на 5,88 копейки, до 95,8266 рубля.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что курс доллара в феврале будет находиться в пределах 85–89 рублей. По его словам, курс американской валюты скорее всего не покажет заметное снижение в следующем месяце, поэтому не опустится до 80 рублей.