Британцы лишатся электричества зимой из-за повышения цен

Многие жители Великобритании столкнутся с отключением газа и электричества в текущий зимний период в связи с отсутствием у них возможности оплатить счет за энергию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на благотворительную организацию Citizens Advice.

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Как отмечается, ситуация может возникнуть из-за подорожания жизни в государстве и затронуть свыше двух миллионов человек.

В публикации говорится, что более пяти миллионов человек проживают в домохозяйствах, которые имеют долг перед поставщиками энергии. Уточняется, что общая сумма задолженности — 2,9 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2023 году 1,7 миллиона человек отключали газ и свет хотя бы раз в четыре недели, свидетельствуют данные организации.