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Курс доллара снизился до 88,6 рубля

Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, повышается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 88,6 рубля, европейской – до 96,6 рубля, китайской – до 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара перешел к снижению на Московской бирже
© РИА Новости

Курс доллар расчетами «завтра» на 7.06 мск снижается на 1 копейку – до 88,60 рубля, евро – также на 1 копейку, до 96,60 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,33 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 88 рублей на открытии торгов.

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