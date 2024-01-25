Курс доллара перешел к снижению на Московской бирже

Курс доллара снизился до 88,6 рубля
Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, повышается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 88,6 рубля, европейской – до 96,6 рубля, китайской – до 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллар расчетами «завтра» на 7.06 мск снижается на 1 копейку – до 88,60 рубля, евро – также на 1 копейку, до 96,60 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,33 рубля, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 88 рублей на открытии торгов.
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