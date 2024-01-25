Курс доллара перешел к снижению на Московской бирже

Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, повышается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 88,6 рубля, европейской – до 96,6 рубля, китайской – до 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.