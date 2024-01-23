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В Венгрии захотели восстановить запрет на импорт украинского зерна ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался за восстановление запрета Евросоюза на поставки украинского зерна в страны Центральной Европы, который действовал до 15 сентября прошлого года, передает ТАСС. Он пояснил, что Будапешт не возражает против транзита сельхозпродукции, но не поддерживает ее импорт.

В Венгрии захотели восстановить запрет на импорт украинского зерна ЕС
© РИА Новости

«Мы не допускаем украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты в Венгрию и хотели бы сохранить этот порядок, чтобы защитить наш рынок. Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы», — цитирует агентство министра.

Он добавил, что Венгрия в настоящее время обеспечивает транзит украинской сельхозпродукции по своей территории. Более того, властями были осуществлены инвестиции в транспортировку зерна в морские порты для дальнейших перевозок.

Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. Кроме того, выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Власти страны выразили готовность снять вето на предоставление помощи Киеву, если получат доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта.

В Еврокомиссии в свою очередь заявили о готовности пойти на уступки. Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.

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