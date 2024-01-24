В ЕС обеспокоены возможными последствиями конфискации активов России

В публикации говорится, что некоторые страны ЕС опасаются ответных мер России и дальнейших правовых проблем, которые могут возникнуть после конфискации. Из-за этого государства ЕС, вероятно, смогут договориться лишь о взимании налогов с прибыли от активов РФ с последующим использованием этих средств для поддержки Украины.