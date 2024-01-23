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Китай примет меры для спасения обвалившегося рынка акций

Власти Китая готовятся к принятию пакета мер, которые позволят стабилизировать снижающийся фондовый рынок. В частности, в стране собираются прибегнуть к созданию стабилизационного фонда для покупки акций через Гонконгскую биржу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Китай примет меры для спасения обвалившегося рынка акций
©  ТАСС/Zuma

Они отмечают, что Китай планирует прибегнуть к мобилизации порядка 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с офшорных счетов китайских государственных предприятий.

Подчеркивается, что для инвестирования в акции через China Securities Finance или Central Huijin Investment была выделена крупная сумма. Она составляет не менее 300 млрд юаней, или $41,5 млрд, указывает агентство.

Накануне было зафиксировано падение индекса Hang Seng China Enterprises (HSCEI), который включает контрольный пакет акций компаний материкового Китая, котирующихся в Гонконге. Показатель снизился до 5001,95 пункта, показав сокращение на 2,4%.

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То касается бенчмарка CSI 300 Index, который включает 300 крупнейших акций, торгуемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, то он снизился на 1,6%, до 3218,9 пункта.

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