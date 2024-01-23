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Россия резко снизила вывоз зерна

В период с 1 по 21 января суммарные объемы вывоза российского зерна снизились на 24,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года и опустился до уровня в 2,6 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Российского зернового союза (РЗС).

Россия резко снизила вывоз зерна
© РИА Новости

Как уточнила глава РЗС Елена Тюрина, за это время отгрузки пшеницы снизились на 29 процентов, до 2,1 миллиона тонн. В свою очередь, экспорт кукурузы сократился на 32 процента, до 265 тысяч тонн. При этом вывоз ячменя с начала января, напротив, вырос в 2,3 раза и достиг уровня в 203 тысячи тонн.

Тюрина связала снижение экспорта российских зерновых агрокультур в первую очередь с сокращением отгрузок египетским покупателям. В этом направлении вывоз продукции упал на 38,5 процента, до 448 тысяч тонн. Кроме того, с начала января на 40 процентов снизился экспорт в Пакистан. В эту страну была отправлена в общей сложности 231 тысяча тонн, резюмировала глава РЗС.

При этом во второй половине 2023 года динамика экспорта российского зерна была противоположной. С 1 июля по 31 декабря из РФ отправили в общей сложности почти 39 миллионов тонн зерна с учетом зернобобовых и муки. Показатель стал рекордным за последние три года. Наибольшую долю в структуре экспорта заняли отгрузки пшеницы (27,6 миллиона тонн).

Экономика
Елена Тюрина