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Названы последствия продления валютных ограничений в России

Продление обязательной продажи валютной выручки — хорошая новость для российской экономики, заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Последствия данных ограничений он описал в беседе с «Лентой.ру».

Названы последствия продления валютных ограничений в России
© Lenta.ru

Ранее в России решили продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года.

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Согласно ограничению, экспортеры обязаны в указанный срок вернуть валютную выручку в Россию и продать ее в России, пояснил экономист.

«Если этого нет, то экспортеры могут ее не возвращать, а оставить где-нибудь в Дубае (раньше это было в Западной Европе или США). При таком подходе, когда где хочешь ее оставляй, по большому счету нет никакого значения, сколько мы от экспорта зарабатываем, если деньги в Россию не приходят. Курс рубля тогда всегда будет слабый», — добавил он.

Эта мера обеспечивает возвращение валюты в страну и, соответственно, поддержание нормального курсового соотношения рубля к иностранным валютам, снижение волатильности рынка, ну и определенную предсказуемость курса, что в общем-то важно для всех участников экономической деятельности, поэтому этот момент очень важный. Именно валютные ограничения помогли остановить бесконтрольное снижение курса рубля, которое началось в прошлом году, особенно в последнем квартале, и вернуть его на более приемлемые позиции для нашей экономики

Григорьев также отметил, что у российской экономики на текущий момент есть системные и структурные проблемы.

«Большинство жителей России этого не ощущают просто в силу того, что у нас сильное государство и достаточно сильная экономика, но это существует и это отражается в том же санкционном давлении, по количеству санкций мы уже все рекорды побили», — поделился эксперт.

По его мнению, продлив валютные ограничения, власти проявили ответственность, мудрость и дальновидность, так как в текущих условиях это правильная мера.

«Хорошо, что это произошло, потому что страхи уже были по поводу того, что будет дальше с рублем. Теперь понятно — ничего не будет. Это, конечно, не означает, что не будет вообще волатильности валютного рынка, потому что у нас остается такой фактор, как соотношение объемов экспорта и импорта. Сколько мы продадим с учетом того, что это обратно вернется в Россию — это очень важный фактор, то есть в каком количестве валюта будет поступать на российский рынок, но это все-таки уже более предсказуемые, управляемые и прогнозируемые вещи, чем ситуация, когда экспортеры, вообще, могут выручку сюда не возвращать», — заключил экономист.

Поводом для обязательной продажи валютной выручки стало ослабление рубля. С момента действия этой меры российская валюта укрепилась примерно на 10 процентов по отношению к доллару, хотя на процесс влияли многие факторы, в частности резкое увеличение ключевой ставки Банком России.

Обязательную продажу валютной выручки для крупнейших экспортеров ввели на полгода, до начала апреля 2024 года. С того момента рубль укрепился с уровня 100 рублей за доллар до 90 рублей. По словам Владимира Путина, мера действительно вводит элемент контроля, но после того, как ситуация нормализуется, а курс рубля стабилизируется, ее отменят. Сейчас, согласно указу главы государства, экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки.

Экономика
Владимир Григорьев
Владимир Путин
Банк России