Названы последствия продления валютных ограничений в России

«Хорошо, что это произошло, потому что страхи уже были по поводу того, что будет дальше с рублем. Теперь понятно — ничего не будет. Это, конечно, не означает, что не будет вообще волатильности валютного рынка, потому что у нас остается такой фактор, как соотношение объемов экспорта и импорта. Сколько мы продадим с учетом того, что это обратно вернется в Россию — это очень важный фактор, то есть в каком количестве валюта будет поступать на российский рынок, но это все-таки уже более предсказуемые, управляемые и прогнозируемые вещи, чем ситуация, когда экспортеры, вообще, могут выручку сюда не возвращать», — заключил экономист.