Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что эти меры доказали свою эффективность, способствуя стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. Ura.Ru

"Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - добавил Белоусов. ТАСС