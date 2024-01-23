Индийский фондовый рынок обошел Гонконгскую биржу по капитализации

Индийский фондовый рынок - National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange (BSE) - впервые обошел Гонконгскую фондовую биржу по рыночной капитализации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн в Гонконге. Это делает Индию, чьи перспективы роста и политические реформы привлекают все больше инвесторов, четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. Капитализация ее фондового рынка впервые превысила $4 трлн в начале декабря прошлого года.

Акции в Индии переживают бум благодаря быстро растущей базе розничных инвесторов и высоким корпоративным доходам.

Южноазиатская страна привлекает все больший капитал "как глобальных инвесторов, так и компаний, благодаря стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление", говорится в сообщении.

"У республики есть все необходимые составляющие для дальнейшего ускорения роста", - приводит агентство слова директора по инвестициям Axis Mutual Fund в Мумбаи Ашиша Гупты.

Стабильный рост индийских акций совпал со спадом в Гонконге, где котируются ценные бумаги одних из самых влиятельных и инновационных компаний Китая. В числе факторов этого Bloomberg называет "жесткие ограничения Пекина в связи с COVID-19, регулятивные меры против корпораций, кризис в секторе недвижимости и геополитическую напряженность".