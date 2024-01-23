Продажи спиртного в России превысили исторический максимум

В 2023 году продажи спиртного в магазинах в России, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, достигли 229,5 миллиона декалитров и превысили исторический максимум на 4,1 процента. О максимальных продажах алкоголя со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщил РБК.

Водка практически повторила рекорд прошлого года — 75,6 миллиона декалитров (минус 0,8 процента). В 2022-м году ее продажи выросли почти на 6 процентов, хотя с 2016-го ее потребление оставалось стабильным.

Продажи коньяка выросли на 9,4 процента, до 13,9 миллиона декалитров, а у других спиртных напитков крепостью выше 25 градусов зафиксирован рост на 14,6 процента, до 12,7 миллиона декалитров. Для слабоалкогольной продукции показатель увеличился на 14,5 процента, до 18,4 миллиона декалитров.

Тихих вин за год продано 56,5 миллиона декалитров (плюс 5,8 процента за год), игристых — 21,7 миллиона декалитров (плюс 8,3 процента), а ликерных — 1,2 миллиона декалитров (плюс 58,8 процента).

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил, что потребление водки выросло бы и в 2023 году, но его тормозит появление на рынке большого количества произведенных в России крепких спиртных напитков из других категорий, в первую очередь виски и джина. Из-за сравнимой цены они конкурируют с водкой и отнимают у нее часть покупателей. Тем не менее, по оценке Дробиза, росту потребления алкоголю в целом ничего не угрожает, как минимум он вряд ли остановится до завершения боевых действий на Украине.