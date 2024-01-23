От властей Аргентины требуют обосновать отказ от вступления в БРИКС

Депутаты аргентинского конгресса выступили за предоставление разъяснений и обоснования решения об отказе от вступления в группу БРИКС. С соответствующей инициативой они обратились к правительству, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который подписали законодатели блока «Союз за Родину» (UxP).

Как уточняется, речь идет о группе из 15 оппозиционных депутатов. Среди подписантов числится Флоренсия Кариньяно. Она обратила внимание на то, что все провинции Аргентины направляют достаточно большую долю продукции в страны БРИКС.

По словам бывшего министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро, отказ Аргентины присоединиться к группе БРИКС несет в себе крупные риски. Он отметил, что подобные меры нанесут ущерб региональной экономике.

Аргентина приняла решение не вступать в БРИКС в конце прошлого года.