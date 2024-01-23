Курс доллара на Мосбирже снизился до 87,75 рубля
Курс рубля в начале торгов на Московской бирже укрепился на фоне доллара и ослаб на фоне юаня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами завтра на 7:01 снизился на 5 копеек, до 87,75 рубля. Китайский юань подорожал на 2 копейки, до 12,21 рубля.
Ранее стало известно, что ослабление курса национальной валюты в декабре прошлого года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран.
По данным Банка России, это также имеет отношение к росту спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижению цен на нефть.