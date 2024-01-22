В Бельгии высказались о возможности прервать газовые контракты с Россией

«Что касается Бельгии, то мы имеем контракты, подписанные задолго до войны. Пока остается открытым вопрос о том, как относиться к этому. <...> Я всегда выступала за то, чтобы такие решения не принимались в одностороннем порядке, нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках Евросоюза», — рассказала она.