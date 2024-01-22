В Бельгии высказались о возможности прервать газовые контракты с Россией

В Бельгии еще не нашли способ разорвать газовые контракты с Россией
Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель еще не нашел способ разорвать газовые контракты с Россией. Об этом сообщает ПРАЙМ.
По ее словам, решения о прекращении газового сотрудничества с Россией могут быть приняты только совместно с соседями Бельгии по Евросоюзу. При этом дер Стратен также добавила, что в этом вопросе необходимо придерживаться двойного подхода — одновременно следовать антироссийским санкциям Евросоюза, при этом сокращая использование ископаемого топлива.
«Что касается Бельгии, то мы имеем контракты, подписанные задолго до войны. Пока остается открытым вопрос о том, как относиться к этому. <...> Я всегда выступала за то, чтобы такие решения не принимались в одностороннем порядке, нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках Евросоюза», — рассказала она.
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