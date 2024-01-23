МИД РФ призвал страны СНГ максимально перейти на расчеты в нацвалютах

"Конечно, важно в экономической сфере [странам - участницам СНГ] обеспечить максимальный переход на расчеты в национальных валютах, на использование иных систем платежей, которые не подвержены угрозам", - сказал он перед начавшимся в Минске заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, на котором будет представлена Концепция председательства Российской Федерации в Содружестве в 2024 году.