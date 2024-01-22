Инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%

Годовая инфляция в декабре слегка снизилась и составила 7,42% (в ноябре — 7,5%). Об этом 22 января говорится в опубликованном на сайте Центробанка комментарии о динамике потребительских цен.

Регулятор отметил, что по прогнозам в 2024 году инфляция замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем сохранится на уровне 4%.

«С поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) месячный прирост цен замедлился до 6,5% (в ноябре составил 10,2%)…Годовая инфляция немного снизилась до 7,42% (в ноябре — 7,48%)», — говорится в документе.