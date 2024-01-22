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В Казахстане удвоилось число российских компаний

В Казахстане резко увеличилось количество российских компаний. Об этом со ссылкой на исследование инвестиционного банка Halyk Finance (дочерняя организация Halyk Bank) пишет РИА Новости.

В Казахстане удвоилось число российских компаний
© РИА Новости

Их число по итогам 2023 года превысило 23 тысячи, что в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Авторы отмечают, что российский бизнес продолжает активно релоцироваться в Казахстан на фоне западных санкций. При этом рост числа российских компаний в стране (плюс 21,7 процента) опередил общий прирост бизнеса (16,1 процента).

Позитивной стороной тенденции по переезду компаний из РФ эксперты назвали «их умеренный приток в сырьевые сектора — сельское хозяйство и добывающий сектор, но опережающий в обрабатывающую промышленность с ростом на 60 процентов за два года».

Существенный приток российского бизнеса отмечен и в профессиональную научную и техническую сферу (консалтинг), а также в сферу образования — таких компаний стало больше в 3,4 и 3,6 раза соответственно. При этом самый заметный рост числа российских предприятий зафиксирован в IT-отрасли — в семь раз. Доля таких компаний составила 75 процентов, говорится в исследовании.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что совсем скоро в стране начнутся реформы, которые сделают ее экономику более устойчивой, прозрачной и динамичной. Он также анонсировал создание инвестиционного климата, отвечающего самым высоким мировым стандартам. По словам главы государства, планы увеличить вдвое объем экономики к 2029 году требуют проведения масштабных реформ.

Экономика