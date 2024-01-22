Глава «Молдовагаза» заявил о необходимости диалога с «Газпромом» для урегулирования долга

"Чтобы двигаться дальше, искать варианты урегулирования проблемы долгов, нужен диалог. Но его, к сожалению, пока нет. Надеюсь, со временем стороны все же начнут поиски путей разрешения спора, но сейчас это пока затруднительно, даже нереально", — отметил глава "Молдовагаза".