Все виды топлива подорожали на российской бирже

Оптовые цены на все виды топлива во вторник выросли. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 2,04%, достигнув 45 753 рубля за тонну. Аи-95 подорожал на 2,11%, до отметки в 48 774 рубля за тонну.

Цена летнего дизеля увеличилась на 0,97%, до 52 217 рублей за тонну, межсезонного дизеля — на 1,3%, до 54 552 рубля за тонну. Стоимость зимнего дизеля за день выросла до 60 643 рублей за тонну (+0,66%).

Стоимость мазута прибавила 0,44% и закрылась на уровне 20 143 рубля за тонну. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 0,25%, до 78 967 рублей за тонну.