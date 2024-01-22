Евросоюз оказался в долгах из-за поставок оружия на Украину

Европейский союз (ЕС) накопил долг перед странами-членами за поставки оружия Украине в размере более семи миллиардов евро. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).

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Как сообщает издание, сумма долга была указана в документе о создании нового Фонда помощи Украине. В разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник отметил, что задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам по этой системе.

«Неопределенность вокруг предсказуемого и структурированного предоставления военной помощи Украине будет иметь важные последствия», — утверждается в документе.

Евродипломаты подчеркивают, что задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства.

Сообщается, что размер помощи ЕС через Фонд помощи Украине составит пять миллиардов евро в год. Дальнейшее ежегодное увеличение спецфонда может быть запланировано до 2027 года, в зависимости от потребностей Киева.