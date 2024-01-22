Китайские акции в Гонконге подешевели до 19-летнего минимума

Стоимость китайских акций в Гонконге упала до наименьшего значения с 2005 года, сообщил Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общюю динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 3,6% в понедельник.

После снижения HSCE стал одним из худших ключевых индексов в Азии, отметило агентство. Сильнее других упала стоимость акций крупных технологических компаний, таких как Meituan и Tencent Holdings.

Китайский рынок акций продолжил падать после того, как коммерческие банки Китая не стали менять базовые ставки по кредитам, последовав за центральным банком страны, который сохранил ставки на прежнем уровне. Такое решение расходится с ожиданиями инвесторов, рассчитывающих на более агрессивные стимулы.

Кроме того, в регионе появились более привлекательные альтернативы для вложений, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен. «Мировые рынки растут в секторе микросхем, и это область, в которой Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитической напряженности», — сказал он.