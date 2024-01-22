Названы последствия резкого роста золотых резервов России

Резкий рост золотых резервов России укрепляет финансовую устойчивость отечественной экономики. Этот фактор поможет обеспечить дополнительную защиту от внешних воздействий, включая международные санкции и валютные колебания, заявил политтехнолог Илья Марголин. Названные им последствия приводит «Прайм».

Как уточнил эксперт, увеличение золотых запасов также может служить защитой от различных геополитических рисков.

«Увеличение доли золота в резервах может быть обоснованным в контексте диверсификации активов и создания более устойчивого портфеля резервов», — пояснил аналитик.

Кроме того, наращивание доли золота в резервах страхует от рисков блокировки ценных бумаг и активов в других валютах, как это произошло в случае с замораживанием российских активов в западных странах. Еще одним полезным свойством прироста золотых резервов является высокая ликвидность этого драгоценного металла — при необходимости его можно быстро обменять на другие валюты, заключил Марголин.