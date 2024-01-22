Российские инвестиции в облигации США упали до минимума

Российские инвестиции в гособлигации США за ноябрь упали до $28 млн с $31 млн в октябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США.

Согласно статистике, российский портфель в ноябре включал $25 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн в краткосрочных. Крупнейшим держателем долга США остается Япония с $1,128 трлн, на втором месте Китай с $782 млрд.

В 2022 году США ввели санкции против ЦБ РФ, запретив ему проводить транзакции с активами в Америке. В ноябре 2023-го ЦБ заявил, что не имеет американских казначейских облигаций.

При этом минфин США относит вложения к той стране, где находится финансовое учреждение, через которое совершена покупка. Реальное гражданство инвесторов может быть неизвестно.