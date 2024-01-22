Аналитики спрогнозировали, что будет с рублем перед налоговыми выплатами

Аналитики спрогнозировали, что будет с рублём перед налоговыми выплатами
Приближение налогового периода и продажи валюты в рамках бюджетного правила поддержат рубль, однако заметного укрепления нацвалюты экономисты не ожидают.
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 9:10 22 января 2023 года вырос до 88,34 ₽ — на 14 копеек к закрытию пятничных торгов. Каким будет курс валют на этой неделе, аналитики рассказали «Коммерсанту».
Экспобанк: 87–89 ₽ за доллар.
«Факторами укрепления рубля на этой неделе станут конвертация валютной выручки экспортёрами в рамках подготовки компаний к налоговым выплатам, продажи валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила, а также интересные доходности на российском облигационном рынке», — говорит руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Полина Хвойницкая.
Цифра Банк: 87–90 ₽ за доллар.
«Ожидаем, что присутствие Минфина и Банка России на валютном рынке продолжит оказывать поддержку национальной валюте на этой неделе, хотя и слабо оцениваем вероятность укрепления ниже отметки 87 ₽», — прогнозирует директор казначейства Дмитрий Рожков.
«БКС Мир инвестиций»: 87–90 ₽ за доллар.
«Накапливается действие эффекта жёсткой денежно-кредитной политики, экспортёры продолжают продавать большую часть выручки, ЦБ увеличил интервенции, а спрос на импорт ожидаемо сократился после праздников. Все эти факторы — в пользу умеренного укрепления рубля в краткосрочной перспективе, ближе к уровню 87 ₽», — оценивает аналитик Денис Буйволов.
ПСБ: 85–87 ₽ за доллар.
«Мы можем констатировать ослабление нервозности, которая давила на российскую валюту после резкого краткосрочного всплеска волатильности 16 января. Поддержку рублю окажет постепенно восстанавливающаяся нефть, а также усиление продаж валюты экспортёрами ввиду приближения налоговых выплат — 29 января», — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Евгений Локтюхов.