Аналитики спрогнозировали, что будет с рублем перед налоговыми выплатами

«Факторами укрепления рубля на этой неделе станут конвертация валютной выручки экспортёрами в рамках подготовки компаний к налоговым выплатам, продажи валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила, а также интересные доходности на российском облигационном рынке», — говорит руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Полина Хвойницкая.