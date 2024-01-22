Австралия приостановила выдачу «золотых виз»

Австралия приостанавливает программу «золотых виз» — выдачу вида на жительство за инвестицию $3,3 млн в экономику страны, пишет Bloomberg.

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Как отметила министр внутренних дел страны Клэр О’Нил, отмена «золотых виз» была частью комплексного пересмотра всей миграционной политики страны.

«В течение многих лет было очевидно, что эта виза не дает того, что нужно нашей стране и экономике от миграционной системы», — заявила она.

Правительство планирует сфокусироваться на привлечении квалифицированных специалистов, которые заполнят пустые ниши в экономике. По словам О’Нил, выдача вида на жительства за инвестиции не помогает выполнить эту задачу, так как этой программой пользуются люди «на позднем этапе жизни, часто в конце своей карьеры, приезжая в Австралию, чтобы обосноваться и выйти на пенсию».

С июня 2022 года по июнь 2023 года в стране наблюдался рекордный всплеск иммиграции — на континент въехало более 500 тысяч человек, отмечает Bloomberg.