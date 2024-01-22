Экономист оценил риски девальвации турецкой лиры

Власти Турции будут работать над предотвращением девальвации лиры, поскольку они пытаются добиться дезинфляции, заявил в беседе с РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

При этом, по его словам, давать прогнозы по курсу лиры сейчас достаточно проблематично. Эрчин отметил, что с учетом текущих показателей инфляции можно ожидать стабилизации курса в 2024 году, немного выше текущих уровней.

Как указал собеседник, в связи с тем, что экономическая программа сейчас основана на дезинфляции, валютные цены практически один к одному передаются на турецкие рынки. По большей части это касается цен на импорт, пояснил он. По данным Института статистики Турции (TUIK), по итогам года инфляция в стране была оценена в 64,77%. При по итогам ноября она была на уровне 61,98%.

Ранее телеканал Halk TV сообщил, что турецкая лира, вероятно, еще больше упадет и достигнет к последнему кварталу текущего года отметки в 37 лир за доллар.