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РИА Новости: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций

Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT.

СМИ рассказали о беспрецедентном давлении Запада на турецкий бизнес из-за РФ
© ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из турецких фирм.

«Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня также имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о возможном визите российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале.

Минфин США хочет потребовать от Турции соблюдения антироссийских санкций

Экономика
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