Власти России оценили угрозу новых ограничений США

Власти России обеспокоены принятым в нижней палате Конгресса США законопроектом, направленным на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка. Также ведомство создает базу для международных споров.

По словам советника Verba Legal Марата Самарского, запрос «Агроэкспорта» — это часть оценки регулирующего воздействия, а «информация, вероятно, собирается для выработки общей позиции на уровне РФ».

Экспорт продовольствия из России в 2023 году Минсельхоз оценивал в 45 миллиардов долларов — основную долю составляют поставки зерна, растительного масла, рыбы и морепродуктов.

No Russian Agricultural Ac обязывает Министерство финансов США через представителей в международных финансовых институтах поддерживать, «насколько это практически возможно», инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран от сельскохозяйственного сектора России — в частности, от поставок зерна.