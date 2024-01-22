Экономисты заявили о замедлении инфляции в России

В России инфляция с начала 2024 года замедлилась на протяжении двух недель подряд. С 10 по 15 января рост цен упал вдвое — с 0,26 до 0,13%, замедлился и рост цен в годовом исчислении, пишет газета "Известия".

В 2023 году инфляция в России достигла 7,42%. На протяжении полугода цены росли очень медленно, например, в мае годовой рост цен составлял всего 2,5%, даже с учетом высокой базы. Однако в осенние месяцы инфляция резко ускорилась, даже на фоне еще более резкого повышения ставок рефинансирования: ключевая ставка удвоилась — с 7,5 до 15%.

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В сентябре инфляция выросла до 6%, а к концу года добавила еще почти полтора процентных пункта. В целом, продукты питания (в первую очередь яйца), медикаменты, топливо и услуги внесли основной вклад в инфляцию в 2023 году. Непродовольственные товары подорожали всего на 5,5%. Коренная инфляция без учета волатильных составляющих — топлива и продовольствия — росла скромнее общего показателя. Однако уже на вторую неделю января 2024 года наблюдается серьезное замедление в росте цен, о чем сообщило Минэкономразвития. Инфляция упала как по недельной (0,13%), так и годовой (7,4%) статистике. Услуги практически не изменились в цене, а продовольственные товары дорожали втрое медленнее. Незначительно увеличилась скорость инфляции в секторе непродовольственных товаров.

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров отметил, что замедление роста цен связано скорее с текущими конъюнктурными факторами, а не с чем-то более фундаментальным. Он также добавил на то, что доступность кредита стала меньше, а депозиты продолжили расти, что привело к замедлению инфляции на непродовольственные товары. Директор "S+Консалтинг" Александр Силаков заявил, что охлаждение имеет место, но не стоит ожидать глобального изменения темпов роста цен.

"Инфляция неоднородна по разным сегментам и продуктам. Есть и факты снижения цен. Например, гречка, традиционный маркер прошлых лет, за два года потеряла в стоимости более 30%", — указал аналитик.