Чехи выступили против перехода на евро

Большинство чехов, принявших участие в опросе агентства Median, выступили против присоединения страны к еврозоне, пишет портал iRozhlas.

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По данным портала, 68% респондентов считают невыгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро. Вместе с тем, 21% участников опроса выразил обратную точку зрения. Еще 11% респондентов не определились с мнением.

На вопрос о том, желают ли чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро, 60% опрошенных ответили утвердительно, 35% выступили против этой идеи, 5% отказались отвечать.

Отмечается, что идея введения евро импонирует значительному числу студентов (45%) и бизнесменов (40%).

Напомним, что в Евросоюз входят 27 государств. По состоянию на 1 января 2024 года на общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.