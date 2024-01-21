Чехи выступили против перехода на евро

Опрос: почти 70% чехов выступили против перехода на евро
Большинство чехов, принявших участие в опросе агентства Median, выступили против присоединения страны к еврозоне, пишет портал iRozhlas.
По данным портала, 68% респондентов считают невыгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро. Вместе с тем, 21% участников опроса выразил обратную точку зрения. Еще 11% респондентов не определились с мнением.
На вопрос о том, желают ли чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро, 60% опрошенных ответили утвердительно, 35% выступили против этой идеи, 5% отказались отвечать.
Отмечается, что идея введения евро импонирует значительному числу студентов (45%) и бизнесменов (40%).
Напомним, что в Евросоюз входят 27 государств. По состоянию на 1 января 2024 года на общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.
По мнению экспертов, это вызвано как опасениями властей этих стран из-за возможной инфляции, так и тем, что их экономики не соответствуют так называемым «Маастрихтским критериям», согласно которым производится конвергенция национальных валют в евро.