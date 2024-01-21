Орбан: излишне быстрое развитие Азии фрустрирует Европу

Европейские государства в фрустрации от того, что азиатские развиваются в более быстром темпе, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

По данным агентства, свое заявление Орбан сделал на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.

Премьер отметил, что в мировой экономике происходит крупная перестройка. Он уточнил, что Азия «неумолимо растет», а Европа не может идти в ногу с этим темпом.

«В Европе это вызывает определенную фрустрацию», — подчеркнул Орбан.

По его данным, часть европейских стран выступает за сотрудничество с Востоком, а часть полагает, что следует отказаться от взаимодействия с Азией. Он добавил, что число предпочитающих сотрудничество государств постепенно растет.