Запад при изъятии резервов Центробанком может лишиться $288 млрд

Запад в случае зеркального ответа России на конфискацию замороженных активов Центробанка может потерять 288 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на национальных статистических данных западных государств.

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Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что при изъятии Евросоюзом замороженных российских активов Москва готова дать зеркальный ответ. По его словам, эта идея обретает все более четкие контуры, однако до практической реализации угрозы о конфискации активов РФ Запад еще не дошел.

Объем прямых инвестиций ЕС, Группы семи, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов, хотя с учетом ограничения вывода недружественными резидентами средств из России и их перевода на счета «С» эта сумма может быть намного выше, пишет РИА Новости.