На корсчетах российских банков за рубежом стало больше долларов

Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом достигли $17,4 млрд к началу декабря 2023 года. Это самый высокий показатель с октября 2022 года. Такую статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Центробанк.

Российские банки пятый месяц подряд увеличивают остатки на корреспондентских счетах в долларах США. За ноябрь объем остатков на корсчетах в американской валюте увеличился на $0,8 млрд, всего за пять месяцев — на $3,2 млрд. При этом объем евро, юаней и других «дружественных» валют в ноябре несущественно сократился. В результате общий остаток российских банков на валютных корсчетах снизился на $0,4 млрд, до $36,9 млрд.

Сокращение остатков в «дружественных» валютах, вероятно, «может говорить об их востребованности», сказал «Коммерсанту» партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. По его словам, средства на ностро-счетах финансовые организации обычно используют для оперативных расчетов с контрагентами.

«Банки прогнозировали, что понадобится один объем, а в итоге потребовалось больше», — отметил он.

В Центробанке объяснили, что эти изменения связаны с целым рядом факторов, в том числе «структурой платежей за экспорт и импорт, динамикой активов и обязательств банков в иностранных валютах». В частности, рост остатков на корсчетах в долларах во второй половине 2023 года мог произойти благодаря восстановлению валютной выручки и росту торгового сальдо. Этот показатель сильно упал летом 2023 года.

«Расчеты в мировой торговле сильно долларизованы, а дедолларизировать можно внутренние операции, но не внешние», — отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.