Китай усилит надзор за финансовым сектором

Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором Китая в соответствии с законом. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое распространило агентство Xinhua.

"NAFR усилит надзор за финансовым сектором и будет координировать свои действия с другими соответствующими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность под надзор в соответствии с законом", - заявил регулятор.

Вместе с тем ведомство уточнило, что "страна будет неуклонно расширять институциональную открытость финансового сектора". В частности, управление пообещало поддерживать финансируемые из-за рубежа учреждения, "обладающие исключительным опытом в управлении капиталом" в некоторых отраслях, включая уход за пожилыми людьми и здравоохранение.

Как указывает NAFR, Китай в полной мере воспользуется преимуществами своего гигантского рынка и сосредоточит высококачественные финансовые ресурсы по всему миру.