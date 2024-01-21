Вучич предрек Сербии «скачок в будущее» к 2027 году

ВВП Сербии при нынешних темпах роста к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Сербский глава уточнил, что в 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро. А в 2027 году, в соответствии с оценками МВФ, ВВП страны может составить 92,7 миллиарда евро.

«А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов», — подчеркнул политик.