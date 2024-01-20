В России зафиксирован дефицит семян помидоров

Трудности с поставками импортных семян испытывают два региона-производителя овощей, что ставит под угрозу урожай томатов одного из крупнейших отечественных производителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника совещания в Минсельхозе.

С проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной столкнулись предприятия Астраханской и Волгоградской области. Данный вопрос обсуждался на прошедшем 17 января в Минсельхозе совещании.

В частности, выяснилось, что тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК «Астраханский».

Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев рассказал, что проблема возникла после запрета на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце 2023 года ввел Россельхознадзор из-за систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов.

Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%.

«Вот этого количества нам потенциально не хватает», — сказал Зайцев.