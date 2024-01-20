Индия возобновила покупки свинины в России после перерыва в 3,5 года, сообщает РИА Новости. В ноябре прошлого года российский экспорт в эту страну составил 12,41 тонны. Индия заплатила за это $50 тысяч.

Всего же, по данным агентства, за этот месяц импортеры ввезли в страну свинины на $330 тысяч. Таким образом, на Россию пришлось 15% ноябрьских поставок. Последние поставки этого мяса в Индию из РФ осуществлялись в мае 2020 года. Тогда индийцы купили 25,67 тонны за $90 тысяч.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в середине января ожидаются поставки российской свинины в Китай. В ведомстве уточнили, что, как правило, они начинаются спустя месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях. Соответствующий документ был согласован 19 декабря.

Тем временем крупнейший в России завод — производитель томатной пасты «Астраханский» столкнулся с дефицитом семян помидоров. Причиной стал запрет на ввоз голландского посадочного материала. Ограничения осенью 2023 года ввел Россельхознадзор после систематического обнаружения вредных составляющих в семенах. Доля семян из Нидерландов достигала 35%.