Китаю предрекли эпоху застоя

В Китае наблюдаются начальные признаки эпохи застоя. Такой прогноз представил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, пишет The New York Times.

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Специалист отметил, что вопреки ожидаемому экономическому буму после отмены коронавирусных органичений Пекин отстал практически по всем показателям, кроме ВВП, который, по предварительным данным, вырос на 5,2 процента.

По его словам, в КНР зафиксирована дефляция по сценарию Японии 1980-х годов и высокий уровень безработицы среди молодежи.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — предрек эксперт.

Кругман предположил, что среди причин подобного развития событий — подавление частной инициативы, «финансовые репрессии», а также слабая система соцзащиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций.