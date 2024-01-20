Россия осталась лидером по поставкам нефти в Китай в 2023 году

Россия осталась лидером по поставкам нефти в КНР в 2023 году. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

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Так, за предыдущий год Россия поставила в Китай свыше 107 миллионов тонн нефти на 60,6 миллиарда долларов. Рост объема поставок за январь-декабрь 2023 года составил 24,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, когда республика закупила в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,5 миллиарда долларов.

На втором месте по поставкам нефти в КНР расположилась Саудовская Аравия (85,9 миллиона тонн на 53,8 миллиарда долларов), на третьем — Ирак (54,7 миллиона тонн на 35,2 миллиарда долларов).