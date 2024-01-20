СМИ: украинский Монобанк перестал переводить транзакции из-за сбоя

Уточняется, что теперь банк не проводит никакие транзации. По словам совладельца Монобанка Олега Гороховского, сетевая инфраструктура компании подверглась мощной Ddos-атаке. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале. До этого Минэнерго Украины сообщило, что почти 2 млн человек в стране лишились электричества из-за сбоя в системе.

Чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы произошла днем 30 мая, и это обернулось аварийными отключениями. Сбои наблюдались в Киеве и ряде областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской. Кроме того, без электричества остались жители Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, и подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Минэнерго добавили, что данный сбой стал самым крупным с февраля 2023 года.