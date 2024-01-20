Факторы риска: какие страны больше всего пострадают от рецессии в 2024 году

В наступившем году глобальная экономика может столкнуться с серьезным экономическим спадом, который для некоторых стран станет еще одним шагом в пропасть глубокой рецессии. Германия, Великобритания и Финляндия почувствуют это на себе одними из первых, ведь, как отмечалось в резюме ключевого доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы на 2024 год", именно "эфемерная устойчивость" таит в себе основные риски и факторы уязвимости. О том, какие страны больше всего пострадают от рецессии в этом году, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Ранее стало известно, что ООН ожидает ослабления мировой экономики. Согласно вышеупомянутому прогнозу, глобальный экономический рост замедлится в 2024 году до 2,4%, по сравнению с 2,7% в 2023 году. В докладе ООН содержатся достаточно мрачные прогнозы на ближайшую перспективу: это и стабильно высокие процентные ставки, и дальнейшая эскалация конфликтов, и слабая международная торговля, и учащающиеся климатические катастрофы, которые создают серьезные проблемы для глобального роста и возможности достижения целей устойчивого развития.

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"В целом рост мировой экономики в 2024 году ожидается ниже, чем в прошлом, так как продолжат проявляться эффекты от наиболее сильного с 1980-х годов ужесточения монетарной политики мировых ЦБ, что должно оказывать охлаждающее воздействие на спрос и занятость", - отметила в беседе с "РГ" Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам".

Эксперт подчеркнула, что на рост глобальной экономической активности и замедление инфляции могут также негативно влиять такие факторы, как процесс фрагментации мировой экономики и наблюдаемое обострение геополитических вооруженных конфликтов (в частности, в случае если нарушение нормальных условий судоходства в Красном море сохранится в течение продолжительного времени), а также риски финансовой стабильности вследствие резкого ужесточения условий заимствований в последние два года.

По мнению профессора кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрия Шедько, "экономический локомотив" Европы - Германия - столкнется в 2024 году с еще большими трудностями, чем в прошлом. Производственный и строительный секторы ФРГ, которые представляют собой основу ее экономики, переживают нелегкие времена.

"Крупнейшая экономика Европы, изо всех сил пытающаяся выбраться из рецессии, уже столкнулась с забастовками железнодорожников и протестами фермеров. Среди главных факторов, делающих рецессию неизбежной для Германии, можно назвать высокие процентные ставки, которые будут актуальны для экономики еврозоны как минимум до лета, а также сохраняющуюся высокую инфляцию. Свою роль сыграло и нарушение логистических цепей поставок сырья и товаров, отказ от дешевых энергоресурсов из России (особенно от трубопроводного газа), резкие колебания цен на энергоносители и уход энергоемких предприятий в другие страны", - отметил Шедько.

Также в зоне риска находится Великобритания, продолжает профессор. Там набирает темпы безработица, численность занятого рабочего населения в стране по-прежнему остается ниже допандемического уровня, даже несмотря на то, что население увеличилось почти на 300 тысяч человек. Цены на продукты в стране также продолжают расти тревожными темпами.

Шедько относит к группе риска и ряд стран Балтии и Скандинавии (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Швеция). По его мнению, их экономика идет на спад из-за потери российского экспорта, возросшего уровня инфляции, снижения качества жизни и роста забастовок. Так, например, в Финляндии профсоюз Rakennusliitto объявляет забастовку с 1-го по 2-е февраля, напоминает Шедько. Причем в рамки забастовки входят работы по всем подрядным объектам строительной отрасли в Хельсинки, Вантаа и Эспоо.

Также объявили о забастовке с 1-го по 2-е февраля работники ряда шахт и рудников, нефтеперерабатывающих заводов Neste Oyj в Наантали и Порвоо, других объектов промышленности.

Кроме того, проблемы ожидаются и в Африке, особенно если брать субрегионы Сахель и Северную Африку. Тут профессор видит все признаки приближающейся рецессии из-за геополитической нестабильности и ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в регионе.

"Высокие риски в части приемлемости уровня долга будут по-прежнему сдерживать перспективы экономического роста в Северной Африке, а усиливающийся климатический кризис и экстремальные погодные явления будут подрывать сельскохозяйственное производство и туризм", - объяснил он.

Беленькая, в свою очередь, считает, что в наступившем году ожидается существенное замедление роста американской экономики (до 1,2-1,5%), после очень сильных показателей прошлого года (около 2,5%). В еврозоне, где спад в промышленности и резкое повышение стоимости кредитных ресурсов привели к технической рецессии во втором полугодии 2023 года, в текущем году рост может незначительно ускориться по мере того, как замедление инфляции поддержит потребительский спрос.

"Однако он останется существенно ниже трендовых значений", - констатировала эксперт.